En Europe, la France fait moins bien que Chypre et la Pologne

En Europe, la France fait moins bien que Chypre et la Pologne

Après une soirée cauchemardesque sur la scène européenne, marquée par les défaites de Nice, de Lille et de Lyon en Ligue Europa, mais heureusement d’une petite éclaircie avec la victoire de Strasbourg en Ligue Conférence, le football français peut faire la soupe à la grimace. Résultat : au classement UEFA des nations pour la saison en cours, la France pointe ce jeudi soir à la neuvième place, derrière des nations comme la Pologne (septième) ou encore… Chypre (quatrième). Heureusement, au niveau de l’indice UEFA, il n’y a pas de dégringolade, puisque la France (5ᵉ) garde une belle avance à l’indice UEFA sur les Pays-Bas, notamment parce qu’aucun club néerlandais n’a gagné de rencontre européenne cette semaine contrairement aux clubs tricolores avec Monaco et Strasbourg. En revanche, l’écart avec l’Allemagne, 4ᵉ, s’est creusé (+ de 8,155 points).

Pour oublier ces résultats décevants, les équipes tricolores devront rebondir lors de la prochaine journée de C3, le 27 novembre prochain. Les Aiglons, avant-derniers de la compétition, joueront leur survie, et surtout leur honneur, sur la pelouse du FC Porto, tandis que le LOSC croisera le fer avec le Dinamo Zagreb. De son côté, les Rhodaniens iront, sauf changement, en Serbie pour affronter le club israélien du Maccabi Tel-Aviv. Seul bon élève de la soirée, Strasbourg, seul représentant français en C4, accueillera Crystal Palace.

Les mots forts de Franck Haise après le cauchemar de Nice

