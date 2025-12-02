S’abonner au mag
  • Premier League
  • J14
  • Newcastle-Tottenham (2-2)

Un retourné magnifique permet à Tottenham d’arracher le nul

  Newcastle 2-2 Tottenham

Buts : Guimarães (71e) et Gordon (86e) pour les Magpies // Romero (78e et 90e+5) pour les Spurs 

Il n’y a pas que Micky van de Ven dans la vie…

… il y a Romero aussi. Grâce à son défenseur argentin, Tottenham remonte Newcastle. D’ordinaire bien tapageur, le capitaine du soir s’est déguisé en esthète, en catapultant un splendide retourné acrobatique du… tibia. C’est déjà lui qui avait marqué le premier but de son équipe, également sur coup de pied arrêté. Alors qu’il avait été totalement transparent en première mi-temps et qu’il a été mené à deux reprises, Tottenham prouve qu’il a du caractère. Il égale son adversaire du soir. Les deux ont 19 points chacun, et stagnent aux 11e et 13e places de Premier League.

Ce n’est quand même pas terrible.

À 10 jours d'affronter le PSG, Tottenham bute sur Newcastle

