Plusieurs prétendants pour Jack Grealish ?

Le nom de Jack Grealish écrit sur les petits papiers de trois clubs participants à la prochaine Ligue des champions ?

C’est ce que croit savoir le Sun en ce début de semaine. En instance de départ à Manchester City, l’ailier fêtard aurait le choix entre Tottenham et son London dry Gin, ou Newcastle et son onctueuse bière brune Brown Ale. Enfin, Naples et son Spritz seraient le dernier prétendant.

45 millions d’euros pour Grealish ?

Pour laisser partir son joueur, habitué aux ennuyeuses passes latérales, les Skyblues demandent environ 45 millions d’euros. Une somme dérisoire quand on se rappelle le prix que City avait déboursé pour obtenir les services de Grealish, 117 millions d’euros.

L’international anglais sort d’une saison moyennasse avec le club mancunien, avec 3 buts et 5 passes décisives seulement en 32 apparitions toutes compétitions confondues. Sans Coupe du monde des clubs au menu pour celui dont le contrat court encore jusqu’en 2027.

Allez, à 29 ans, il est encore temps de redevenir un bon p’tit joueur de foot.

