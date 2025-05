Manchester United se sera réveillé trop tard, Newcastle et Tottenham accroché

La Ligue Europa, c’est surcoté.

Probables futurs adversaires en finale de Ligue Europa, Manchester United et Tottenham ont tous deux connu un dimanche après-midi compliqué en Premier League. Malgré l’ouverture du score précoce de Mason Mount, les Red Devils ont coulé sur la pelouse de Brentford (4-3). Avant même le retour aux vestiaires, Luke Shaw avait dévié dans son but un centre de Mikkel Damsgaard, et Kevin Schade donné l’avantage aux siens de la tête. En pleine réussite, l’Allemand signe finalement un doublé, quelques instants avant que Yoane Wissa ne termine une jolie action collective pour plier l’affaire, malgré la révolte tardive des visiteurs.

Mathys Tel 🤝 Wilson Odobert 🇫🇷 La French touch des Spurs combine pour l'ouverture du score à West Ham 😍

Newcastle et Tottenham contraints au nul

Dans le même temps, Newcastle n’a pu faire mieux que sauver un point grâce à un penalty tardif d’Alexander Isak, pour répondre à l’enroulé de Yankuba Minteh en première période (1-1). Une triste opération pour les Magpies, qui pourraient voir Chelsea et Nottingham Forest revenir à leur hauteur, en quatrième position. Enfin, match nul également mais cette fois sans grandes conséquences entre West Ham et Tottenham, deux équipes qui ne jouent plus que pour du beurre. La french connexion Mathys Tel-Wilson Odobert avait permis aux Spurs de prendre l’avantage dans ce derby londonien, avant l’égalisation en angle fermé de Jarrod Bowen (1-1).

Y a-t-il encore des favoris dans le football actuel ? Vous avez quatre heures.

Brentford 4-3 Manchester United

Buts : Shaw (27e CSC), Schade (33e et 70e) et Wissa (74e) pour les Bees // Mount (14e), Garnacho (82e) et Diallo (90e+5) pour les Red Devils

Brighton 1-1 Newcastle

Buts : Minteh (28e) pour les Seagulls // Isak (89e SP) pour les Magpies

West Ham 1-1 Tottenham

Buts : Bowen (28e) pour les Hammers // Odobert (15e) pour les Spurs

