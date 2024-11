Manchester United gifle Leicester, Newcastle sèche Nottingham, Tottenham coulé par Ipswich

Erik Ten Hag était donc vraiment le problème…

À Old Trafford et avec Ruud van Nistelrooy sur le banc (en attendant Ruben Amorim), Manchester United a en effet enchaîné un quatrième match sans défaite, après avoir disposé de Leicester (3-0). Une victoire offerte en grande partie par Bruno Fernandes, auteur de l’ouverture du score d’une belle sacoche à l’entrée de la surface (17e), puis d’une course piégeuse qui a poussé Victor Kristiansen a un malheureux but contre son camp (38e). Alejandro Garnacho a scellé la victoire en fin de partie, en enroulant exceptionnellement son ogive (82e). Les Red Devils vont un peu mieux mais restent à une indigne treizième place.

OH L'ENROULÉE MAGNIFIQUE DE GARNACHO ☄️ L'ailier des Red Devils parachève le succès de son équipe pour la dernière de Ruud van Nistelrooy sur le banc de Man United avec une frappe SU-PERBE 🌟#MUNLEI | #PremierLeague pic.twitter.com/oQMkiD0imO — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 10, 2024

Du mieux, Newcastle l’entrevoit également. En déplacement au City Ground de Nottingham, les Magpies ont pris Forest et l’ont retourné comme un pancake en vingt minutes chrono (1-3). Après le but de Murillo pour les locaux (21e), Alexander Isak a remis les siens sur les rails du succès (54e), bien suivi par Joelinton et son tir placé au ras du poteau – avec une célébration façon Eric Cantona en prime (72e) – puis Harvey Barnes, dont le slalom sur le côté droit de la box et son tir sec n’ont laissé aucune chance à Matz Sels (83e). Châteauneuf reprend ses rêves d’Europe en huitième position, le podium occupé par Forest s’effrite légèrement.

Enfin, il fallait voyager à Londres pour croiser le cancre de la journée. Tottenham, qui recevait le promu Ipswich s’attendait effectivement à faire une réserve de points après avoir pris cher à Istanbul contre Galatasaray jeudi dernier en Ligue Europa (3-2). Il n’en aura rien été, défaite (1-2). Les Tractor Boys ont carrément mené de deux buts grâce à Sammie Szmodics (31e) et au talentueux fils de, Liam Delap (43e). La réduction de la marque de Rodrigo Bentancur (69e) n’a eu l’effet de rien du tout. Tottenham stagne au dixième rang, Ipswich respire en quittant la zone rouge (dix-septième).

LE GESTE ACROBATIQUE DE SZMODICS 💥 Tottenham se faire surprendre sur sa pelouse par le promu d'un superbre geste !#TOTIPS | #PremierLeague pic.twitter.com/VZF4jT2Vh7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 10, 2024

Dernier match de cette 11e journée : Chelsea-Arsenal, coup d’envoi à 17h30.

Manchester United 3-0 Leicester

Buts : Bruno Fernandes (17e), Kristiansen (38e, CSC) et Garnacho (82e) pour les Red Devils

Nottingham Forest 1-3 Newcastle United

Buts : Murillo (21e) pour Forest // Isak (54e), Joelinton (72e) et Barnes (83e) pour les Magpies

Tottenham 1-2 Ipswich Town

Buts : Bentancur (69e) pour les Spurs // Szmodics (31e) et Delap (43e) pour les Tractor Boys

