Tottenham en colle quatre à West Ham

Buts : Kulusevski (36e), Bissouma (52e), Todibo (csc, 54e) et Son (60e) pour les Spurs // Kudus (18e) pour les Hammers //

Expulsion : Kudus (86e) côté West Ham.

La célébration chaise de Kudus, c’est quelque chose.

Dans le 1827e (environ) derby de Londres, et une semaine avant de rencontrer Crystal Palace pour un 1828e (environ) derby de Londres le week-end prochain, Tottenham a infligé une belle valise à West Ham ce samedi, et rentre provisoirement dans le top 6 (4-1).

La rencontre avait pourtant mal démarré pour les Spurs. Avant qu’il pète les plombs en fin de match et prenne un rouge, Mohammed Kudus, bien placé au second poteau, montrait qu’il était meilleur au foot que pour frapper dans le visage Micky Van de Van. L’international ghanéen reprenait un centre en retrait de Jarrod Bowen (1-0, 18e).

Mohammed Kudus has scored in back-to-back Premier League games for West Ham 🔥

He hit his signature chair celebration vs. Tottenham 👀🪑 pic.twitter.com/6UL2iOdG8A

— ESPN UK (@ESPNUK) October 19, 2024