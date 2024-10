Pronostic Tottenham West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham retrouve la victoire contre West Ham ?

Après un début de saison compliqué en championnat, Tottenham a redressé la barre mais se retrouve quand même 9e, bien loin des attentes. Après deux victoires en Ligue Europa contre Qarabağ et Ferencváros, les Spurs sont bien placés, et avec deux succès importants en PL contre Brentford et Manchester United, il y a du mieux aussi en championnat. Mais avant la trêve, c’est une défaite cruelle sur la pelouse de Brighton qui les oblige à redémarrer du bon pied ce week-end. Malgré les absences assez importantes de Son, Richarlison et Odobert, les présences des hommes en forme Maddison, Solanke (19 buts l’an passé et 3 buts toutes compétitions confondues cette saison) et surtout Johnson, buteur 6 fois lors de ses 6 derniers matchs club et sélection confondus, devraient apporter offensivement.

Juste avant la trêve, West Ham mettait fin à une série de 5 matchs sans victoire en battant le promu Ipswich (4-1) en championnat. Cette victoire leur permet de prendre de l’air sur la zone rouge, et de se placer 12es avec 5 points d’avance sur le maintien, et 5 points de retard sur l’Europe. Absente depuis un moment, la recrue estivale Füllkrug pourrait encore manquer la rencontre, et l’équipe est très intéressante sur le papier avec notamment un Todibo qui commence à peine à se faire une place en défense centrale. On retrouve aussi devant des garçons comme Kudus, Bowen ou encore Paquetá, mais il faudra voir si ce dernier ne prend pas une suspension prochaine de la Fédé anglaise. Face à un West Ham dont la mayonnaise a du mal à prendre, Tottenham pourrait en profiter à domicile pour s’imposer.

