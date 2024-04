Pronostic West Ham Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham enchaîne à West Ham

West Ham vient de prendre un coup au moral lors de sa défaite à Newcastle. En effet, les Hammers avaient réalisé 60 minutes de très bonne facture pour mener 3-1. David Moyes a ensuite voulu conservé le score et a réalisé des choix non payants puisque Newcastle est parvenu à renverser le club londonien. Depuis son arrivée de Man City, Kalvin Phillips enchaine les boulettes et a de nouveau été sanctionné d’un penalty à St James Park. De plus, Moyes a perdu Areola sorti sur blessure à la pause. Lors des 11 dernières journées, West Ham ne s’est imposé qu’à 2 reprises en Premier League face à Brentford et contre Everton. Lors de son dernier match à domicile, le club londonien avait signé un nul face à Aston Villa. Engagé en Coupe d’Europe, West Ham visera le gain de l’Europa League, où il affrontera le Bayer Leverkusen en quart de finale, après avoir gagné la C4 l’an dernier.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Tottenham lutte pour revenir dans le Top 4 de Premier League et compte actuellement 3 unités de retard sur Aston Villa, 4e. Les Spurs sont conscients qu’ils ont une belle opportunité à jouer en milieu de semaine puisque les Villans se déplacent à City. Le week-end dernier, les partenaires de Son ont souffert pour se défaire de Luton. Rapidement mené au score, Tottenham a réagi au retour des vestiaires avec l’entrée décisive de Johnson, impliqué sur le premier but et passeur pour Son pour le but décisif (score final, victoire 2-1). Lors de son dernier déplacement, la bande à Postecoglou avait encaissé un lourd revers à Fulham et aura à cœur de se racheter dans un autre derby londonien à West Ham. Pour sortir vainqueur de ce match, Tottenham compte sur les Son, Maddison, Sarr, Porro et sur le retour de van de Ven. Tourné vers la course pour le Top 4, Tottenham pourrait s’imposer à West Ham au terme d’un match sans doute agréable.

► Le pari « victoire Tottenham » est coté à 2,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 205€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Son buteur » est coté à 2,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 220€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce West Ham – Tottenham :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic West Ham Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !