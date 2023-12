Pronostic Tottenham West Ham : Analyse, cotes et match de Premier League

Tottenham renoue avec le succès contre West Ham

Tottenham est l’une des bonnes surprises de ce début de saison en Premier League. Avec le départ d’Harry Kane au Bayern Munich cet été, les Spurs semblaient se diriger vers une saison galère. Au contraire, l’arrivée d’Ange Postecoglou a totalement métamorphosé cette formation. Le coach australien a réalisé de jolis coups sur le marché des transferts en s’attachant les Maddison, Udogie, Johnson ou van de Ven. Auteur d’une superbe entame de saison, Tottenham a connu quelques contre-performances lors des dernières semaines avec une lourde défaite face à Chelsea dans un match fini avec une double infériorité numérique (1-4), et surtout à Wolverhampton (1-2) où le club londonien a craqué dans le temps additionnel. Dans le choc face à Aston Villa, les Spurs n’ont pas eu de réussite avec plusieurs buts annulés justement par la Var. En revanche, les partenaires de Ben Davies viennent de réaliser une très bonne prestation à l’Etihad en accrochant le nul contre Manchester City (3-3) dans une rencontre spectaculaire.

En face, West Ham sort d’un exercice abouti au cours duquel il a remporté la Coference League face à la Fiorentina. Sur le plan national, le club londonien connaît une entame correcte avec une 9e place au classement à 6 points des Spurs, 5es. Après avoir connu un passage compliqué, les hommes de David Moyes vont un peu mieux comme le montrent leurs succès face à Nottingham (3-2) et Burnley (1-2) pour un nul le week-end passé face à Crystal Palace (1-1). Après l’échec Scamacca de la saison passée, le club londonien avait jeté son dévolu sur Kudus sur le plan offensif. L’ancien de l’Ajax a seulement inscrit 3 buts et doit se montrer plus décisif pour aider son équipe à recoller aux places européennes. De son côté, Bowen est toujours aussi important avec 8 buts et une passes décisive, mais l’excellent Antonio est blessé. A domicile, Tottenham devrait s’appuyer sur sa performance à City pour prendre le meilleur sur West Ham et renouer avec la victoire. Son en est déjà à 9 buts marqués en Champions League.

