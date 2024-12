Pronostic Tottenham Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Sur la pelouse de Tottenham, Chelsea confirme son renouveau

L’an passé à cette même époque, le Tottenham d’Ange Postecoglou était l’une des formations à suivre car elle pratiquait un jeu plaisant et jouait les premiers rôles. Finalement, les Spurs ont fini en 5e position de PL et se retrouvent dans le pétrin. En C3, Tottenham reste sur 2 matchs sans victoire et n’est pas sûr d’atteindre le top 8. Sur le plan national, la situation est nettement plus compromise, puisque les Spurs sont en 10e position avec 6 points de retard sur le top 4 et 8 sur son adversaire du soir, dauphin de Liverpool. Depuis son incroyable succès à l’Etihad Stadium face à Man City (4-0), Tottenham a perdu des points contre Fulham à domicile (1-1) et surtout à Bournemouth (1-0) en milieu de semaine. Au pied du mur, les Spurs doivent se reprendre lors de la réception de Chelsea.

De son côté, Chelsea sort de deux exercices décevants mais a retrouvé des couleurs avec l’arrivée de Maresca. Le coach italien a redonné confiance aux Blues qui sont en 2e position avant le début de cette 15e journée. Depuis son nul contre Arsenal, Chelsea enchaîne les succès en championnat puisqu’il a pris le dessus sur Leicester (1-2), Aston Villa (3-0) et en milieu de semaine de Southampton (1-5). Parfaits en C4, les « Blues » arrivent en pleine forme pour disputer ce derby et vont vouloir marquer cette rencontre de leur empreinte car ils n’ont pas signé de victoire significative face à des gros cette saison. En effet, hormis lors de leur succès contre Villa, les Blues ont dû se contenter d’un nul face à Arsenal et de revers contre Man City et Liverpool. Avec Jackson, Caicedo, Palmer, Madueke ou Fernandez, Chelsea possède un XI de très grande qualité. De plus, en se permettant de faire rentrer en cours de match Sancho, Nkunku ou Mudryk, Maresca peut s’appuyer sur un groupe compétitif. Buteur face à Villa et sur le banc contre Southampton, Nicolas Jackson (8 buts en PL) devrait retrouver le 11. Sur une excellente dynamique, Chelsea devrait remporter ce derby face à un Tottenham pas au mieux.

