Cristian Romero vole à la rescousse de son coach

Tottenham a chaud.

Après une défaite rocambolesque 4-3 face à Chelsea ce dimanche et une 11e place en Premier League qui fait tâche, Ange Postecoglou ramasse les critiques, mais peut toujours compter sur le soutien de son vestiaire.

La Nuit des morts-vivants

Cristian Romero, malgré sa blessure, s’est empressé de prendre la défense de son coach, qui vit une deuxième saison bien plus délicate à la tête du club londonien. « Cette deuxième saison a été marquée par de nombreuses blessures, a confié le défenseur dans des propos rapporté par Reuters. Les joueurs sont les premiers à être critiqués, mais si nous perdons 10 matchs, le staff peut être changé. Nous sommes très heureux avec eux. On aime leur méthode de travail et le style de football qu’ils essayent de développer. »

Avec une seule victoire lors des sept derniers matchs toutes compétitions confondues, le capitaine Heung-min Son appelle à un sursaut collectif : « Nous devons rester solidaires dans ces moments difficiles, c’est très important et c’est pourquoi nous avons besoin de soutien. Les joueurs sont très jeunes et ils ont besoin de plus de soutien que ce que nous avons eu jusqu’à présent. Les fans ont toujours été incroyables, mais je pense qu’il est temps que les joueurs se surpassent aussi. »

Les fameux grands discours.

