Ne parlez pas encore de lutte pour le titre à Chelsea et Maresca

Interrogé en conférence de presse ce dimanche à la suite du gros coup de Chelsea sur la pelouse de Tottenham au terme d’un match complètement fou (3-4), Enzo Maresca a tenu à calmer les ardeurs des supporters et des journalistes concernant les ambitions de titre pour le club londonien. S’il a salué la force mentale de ses joueurs (2e de PL, à quatre points de Liverpool) pour revenir dans une partie mal embarquée (2-0 pour les Spurs après 11 minutes de jeu), l’entraîneur des Blues a préféré garder la tête sur les épaules après la rencontre. « Mon message pour les joueurs est de se préparer pour le prochain match du jeudi, puis celui de dimanche prochain, a-t-il tempéré. Les fans peuvent rêver, car depuis l’extérieur tout semble jouable, mais de l’intérieur, la réalité, c’est que nous ne sommes pas prêts pour la course au titre. »

Fier de ses joueurs et d’une victoire méritée selon lui, le technicien italien n’est toutefois pas certain que cette victoire à l’extérieur soit la plus belle de la saison, compte tenu de « la manière dont nous sommes arrivés au stade et dont nous avons concédé deux buts rapidement ». Modeste, Maresca a toutefois apprécié la communion avec les supporters des Blues venus en nombre au Tottenham Hotspur Stadium : « On travaille tous les jours pour ce genre de moments, pour célébrer avec les fans et être proche d’eux. Nous sommes tous heureux de partager ces moments fantastiques ensemble, et avons besoin d’eux pour la suite, à l’extérieur comme à domicile. »

Quoi qu’il en dise, cette équipe commence pourtant à avoir une belle gueule de prétendant…

