La FFF apporte à son tour son soutien à Wesley Fofana

Lutter ensemble.

Dénoncer haut et fort toutes les insultes racistes, tel est l’un des objectifs pour endiguer des scènes déplorables encore beaucoup trop présentes dans le foot, et ailleurs. À la suite de la défaite de Chelsea contre Arsenal (0-1), le Français Wesley Fofana a été la cible de messages racistes sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué partagé ce mercredi après-midi, la FFF apporte son soutien au défenseur des Blues.

« La Fédération française de football et son président, Philippe Diallo, condamnent avec la plus grande fermeté les insultes racistes dont a été victime Wesley Fofana. Ces attaques proférées sur les réseaux sociaux sont inadmissibles. Leurs auteurs doivent être poursuivis et sanctionnés. La FFF tient à témoigner son soutien à Wesley Fofana et sa totale détermination à lutter contre toutes les formes de discrimination », partage l’instance, avant que Phillipe Diallo diffuse le même message.

𝗨𝗻𝗲 𝘀𝗲𝘂𝗹𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗹𝗲𝘂𝗿, 𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 ✊🏻✊🏾✊🏿 La FFF renouvelle son opération à l'occasion de l'édition 2025 de la 𝘚𝘦𝘮𝘢𝘪𝘯𝘦 𝘥’𝘦́𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘦𝘵 𝘥’𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘳𝘢𝘤𝘪𝘴𝘮𝘦 𝘦𝘵 𝘭’𝘢𝘯𝘵𝘪𝘴𝘦́𝘮𝘪𝘵𝘪𝘴𝘮𝘦 qui se… pic.twitter.com/bvvPO1hM55 — FFF (@FFF) March 19, 2025

Plus tôt dans la semaine, l’ancien de Saint-Étienne avait dénoncé ces insultes en relayant les messages reçus sur son compte Instagram. Chelsea avait également réagi dans la foulée, exprimant son souhait de collaborer avec les autorités pour identifier ces idiots d’internautes.

