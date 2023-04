La stat improbable de N'Golo Kanté

Une certaine idée de la stabilité d’un club.

Titulaire pour la première de l’intérimaire Bruno Saltor (remplaçant de Graham Potter) en tant qu’entraîneur principal de Chelsea ce mardi, Ngolo Kanté vit une saison particulière. En effet, lors du match nul des Blues face à Liverpool (0-0), l’international français a disputé son troisième match à domicile de la saison, et les trois l’ont été sous les ordres d’un entraîneur différent.

Lors du premier, face à Tottenham pour la deuxième journée de Premier League (2-2 le 14 août 2022), c’est Thomas Tuchel qui dirigeait l’équipe. Puis Kanté a connu une longue blessure aux ischio-jambiers, l’éloignant des terrains jusqu’au samedi 1er avril, jour où Graham Potter l’a fait entrer en jeu face à Aston Villa (0-2). Enfin, ce mardi contre Liverpool, Bruno Saltor l’a titularisé, lui confiant même le brassard de capitaine. La série folle pourrait bien se poursuivre si le club dirigé par Todd Bohely trouvait un nouveau technicien pour le banc des Blues avant le prochain match à Stamdord Bridge le 15 avril contre Brigthon.

N'Golo Kante's last three Chelsea home games have been under three different managers 🤯 pic.twitter.com/GzsYc4czR3

