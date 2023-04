Chelsea et Liverpool dos à dos

Chelsea 0-0 Liverpool

Le duel des géants cabossés entre Chelsea et Liverpool a accouché d’un match nul et vierge sans saveur à Stamford Bridge ce mardi soir (0-0). Sans Graham Potter, limogé après la déroute face à Aston Villa, mais avec un N’Golo Kanté étincelant, les Blues n’ont pas réussi à renverser des Reds pourtant fébriles.

Capitaine Kanté

Face à un Liverpool remanié avec six changements par rapport à la déroute face aux Skyblues, Chelsea a idéalement commencé ce match en retard de la 8e journée. À la suite d’une perte de balle plein axe de Kostas Tsimikas, João Félix a tenté un rush solitaire, mais a été contrarié par le retour de Joe Gomez (3e). La rencontre n’a pas mis longtemps avant de s’emballer. Après une nouvelle bourde du latéral gauche de Liverpool à la suite du pressing du capitaine N’Golo Kanté, les Blues ont eu l’opportunité de punir les hommes de Klopp, mais le remuant João Félix a tergiversé, laissant tout le temps à Ibrahima Konaté d’intervenir (5e). Conquérant, Chelsea n’a laissé que des miettes aux Reds lors de ce premier acte. Lancé en profondeur, Ben Chilwell a alerté Kai Havertz au premier poteau, mais l’international allemand a vu Alisson lui couper l’herbe sous le pied grâce à une belle sortie (12e). Les Blues vont penser prendre l’avantage grâce à une patate de James, mais le but sera refusé pour un hors-jeu (24e). D’abord apathique, Liverpool a terminé fort la première mi-temps. Après deux tirs lointains de Darwin Nunez (44e) et Joe Gomez (45e+2), Fabinho aurait pu libérer les Reds d’une demi-volée sur un corner, mais Fofana a dévié la tentative du milieu brésilien sur le poteau (45e+4).

Klopp de fin ?

Dès l’entame du second acte, l’infatigable N’Golo Kanté a tout donné pour récupérer le cuir avant de le transmettre à Kovačić. Idéalement placé, l’international croate a totalement loupé sa frappe, laissant échapper une occasion en or de prendre les devants (46e). Dans la foulée, Kai Havertz va voir son but du coude être logiquement refusé par la VAR (50e). Si les hommes de Klopp ont progressivement pris la rencontre à leur compte, ils ne sont jamais parvenus à inquiéter Kepa. La qualité de jeu a décliné peu à peu, donnant lieu à plusieurs erreurs techniques. Circulez, il n’y a rien à voir. Pour la quatrième rencontre consécutive, les deux formations se quittent sur un match nul et vierge. Un résultat qui n’arrange personne. Avant d’affronter Arsenal dimanche, Liverpool a probablement dit adieu au Big 4, alors que Chelsea enchaîne une troisième rencontre sans victoire à une semaine de son quart de finale de Ligue des champions face au Real Madrid.

Chelsea (3-5-2) : Kepa – James, Fofana, Koulibaly, Cucurella, Chillwell (Mudryk, 77e) – Havertz, Fernandez, Kanté (Gallagher, 69e), Kovačić – Felix (Sterling, 85e). Entraîneur : Bruno Saltor.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Gomez (Milner, 77e), Konaté, Matip, Tsimikas (Robertson, 64e) – Jones, Fabinho, Henderson – Jota (Gakpo, 77e), Firmino (Salah, 64e), Nunez. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Revivez Nantes-Lyon (1-0)