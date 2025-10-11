S’abonner au mag
Diego Costa et Martin Škrtel s’embrouillent en plein match de charité à Stamford Bridge

Diego Costa et Martin Škrtel s’embrouillent en plein match de charité à Stamford Bridge

Fidèle à lui-même.

Il lui en faut toujours aussi peu. Alors que Stamford Bridge accueillait un match de charité entre anciennes gloires de Chelsea et de Liverpool ce samedi, Diego Costa, 37 ans, a trouvé le moyen de s’embrouiller avec Martin Škrtel. Victime d’un tacle viril mais licite du défenseur slovaque, l’ancien attaquant des Blues s’est rapidement relevé pour essayer de donner un coup de pied à son vis-à-vis, avant de lui demander des comptes.

Si le jeu a pu reprendre, celui qui est sans club depuis la fin de son aventure au Grêmio en janvier dernier y est allé d’une poussette sur le même Škrtel quelques minutes plus tard. Histoire de récolter son carton jaune, même dans un match de charité. Dans un match où Eden Hazard, John Terry mais également plusieurs Frenchies (Desailly, Gallas, Makélélé, Malouda, Rémy) ont fait montre de leur talent, les Reds l’ont finalement emporté sur un but de Ryan Babel.

A fucking disgrace.

Un conducteur de bus londonien licencié pour avoir porté un maillot de Liverpool

