S’abonner au mag
  • Italie
  • Milan

Luka Modric, Pep Guardiola, José Mourinho : Zlatan Ibrahimovic se livre

FC
Luka Modric, Pep Guardiola, José Mourinho : Zlatan Ibrahimovic se livre

Toujours un régal d’écouter Zlatan Ibrahimovic s’exprimer.

À l’occasion du Festival du sport de Trente, le Suédois s’est livré à quelques vérités concernant des grands noms du football contemporain. Luka Modric, d’abord, que l’ex-attaquant a largement adoubé et qui a rejoint l’ancien avant-centre à Milan : « Quand il est sur le terrain, il ne joue pas au football… Il est le football ! Ce n’est pas un secret, il a eu une carrière incroyable. L’an dernier, Ancelotti me disait que c’était le seul joueur du Real  Madrid à ne pas s’être blessé et à être resté en grande forme. Il a une mentalité formidable, il l’a prouvé après le match contre le Napoli. Il a embrassé la culture, l’identité du Milan. C’est un maestro, un génie. »

Puis, le Z s’est arrêté sur deux entraîneurs emblématiques qu’il a côtoyés : José Mourinho et Pep Guardiola, bien sûr. « Ils ont changé le football, ils ont fait l’histoire. J’ai eu la chance de les avoir, ils me voulaient tous les deux dans leur équipe. Que ce soit sur ou en dehors du terrain, j’ai beaucoup appris et j’ai énormément grandi sous leurs ordres, a ainsi embrayé le spécialiste des punchlines. Ce sont deux personnes différentes, avec deux carrières divergentes. J’ai évolué sous Guardiola à ses débuts à Barcelone, mais Mourinho jouait plus avec votre esprit et il entrait dans votre tête. Ce sont deux winners, mais de façon différente. Guardiola est dogmatique alors que Mourinho, lui, ne regarde que le résultat final. »

Pas un mot pour Ariedo Braida, en revanche.

Mike Maignan pourrait changer de crémerie en Italie

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
142
31

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!