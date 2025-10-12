Luka Modric, Pep Guardiola, José Mourinho : Zlatan Ibrahimovic se livre

Toujours un régal d’écouter Zlatan Ibrahimovic s’exprimer.

À l’occasion du Festival du sport de Trente, le Suédois s’est livré à quelques vérités concernant des grands noms du football contemporain. Luka Modric, d’abord, que l’ex-attaquant a largement adoubé et qui a rejoint l’ancien avant-centre à Milan : « Quand il est sur le terrain, il ne joue pas au football… Il est le football ! Ce n’est pas un secret, il a eu une carrière incroyable. L’an dernier, Ancelotti me disait que c’était le seul joueur du Real Madrid à ne pas s’être blessé et à être resté en grande forme. Il a une mentalité formidable, il l’a prouvé après le match contre le Napoli. Il a embrassé la culture, l’identité du Milan. C’est un maestro, un génie. »

Puis, le Z s’est arrêté sur deux entraîneurs emblématiques qu’il a côtoyés : José Mourinho et Pep Guardiola, bien sûr. « Ils ont changé le football, ils ont fait l’histoire. J’ai eu la chance de les avoir, ils me voulaient tous les deux dans leur équipe. Que ce soit sur ou en dehors du terrain, j’ai beaucoup appris et j’ai énormément grandi sous leurs ordres, a ainsi embrayé le spécialiste des punchlines. Ce sont deux personnes différentes, avec deux carrières divergentes. J’ai évolué sous Guardiola à ses débuts à Barcelone, mais Mourinho jouait plus avec votre esprit et il entrait dans votre tête. Ce sont deux winners, mais de façon différente. Guardiola est dogmatique alors que Mourinho, lui, ne regarde que le résultat final. »

Pas un mot pour Ariedo Braida, en revanche.

