Avec un festival de Rafael Leão, Milan reprend le trône de Serie A

Cagliari 0-1 Milan

But : Leão (50e)

Feliz Ano Novo !

Pas de gueule de bois pour l’AC Milan, qui fête la nouvelle année avec une victoire sur le terrain de Cagliari (0-1) pour reprendre la tête de Serie A. Après une entame de match dominée par les Sardes, les Lombards ont remis le pied sur le ballon, sans pour autant se montrer particulièrement dangereux. Juste avant la pause, Rafael Leão a bien cru obtenir un penalty en étant fauché dans la surface après un bon crochet (45e+1). Si l’arbitre central a aussitôt sifflé, son assistant avait auparavant levé son drapeau.

Ce n’était qu’une question de temps, dès le retour des vestiaires, le Portugais a refait parler la poudre. Après un coup de billard dans la surface de Cagliari, il enroule depuis un angle très fermé et trouve la transversale adverse (46e). Pas de chance, encore hors jeu. Sur le même côté droit, bien servi par Adrien Rabiot, il arrive enfin à trouver la faille, malgré sa glissade au moment du tir (0-1, 50e).

Heureusement qu’il est là pour animer les matchs du Milan.

