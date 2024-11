L’AC Milan accroché sur le gong à Cagliari

Cagliari 3-3 AC Milan

Buts : Zortea (2e) et Zappa (54e et 89e) pour les Rossoblù // Leão (15e et 40e) et Abraham (69e) pour les Rossoneri

C’était bien la peine de se payer le Real.

Quatre jours après sa démonstration à Madrid, l’AC Milan n’est pas parvenu à entretenir sa belle dynamique sur la pelouse de Cagliari. Malgré un excellent Rafael Leão, les Rossoneri se sont faits rejoindre dans les dernières minutes (3-3). Des Milanais qui avaient concédé l’ouverture du score d’entrée, d’une volée de Nadir Zortea sur corner (1-0, 2e). Un petit piqué (1-1, 15e) et un déboulé plein axe pour aller éliminer Alen Sherri (1-2, 40e) plus tard, l’ailier portugais s’occupe de mettre les siens sur de bons rails.

Zappa n’était pas d’accord

Après s’être vu refuser un premier but juste avant la pause, Gabriele Zappa sera lui l’homme du second acte, ramenant les siens à deux reprise. D’un face à face bien négocié d’abord (2-2, 54e), avant que Tammy Abraham ne joue l’opportuniste après une frappe de Christian Pulisic mal repoussée (2-3, 69e). Mais alors que les visiteurs pensaient rafler la mise, ce même Zappa égalise à nouveau d’une magnifique reprise (3-3, 89e) et prive la bande de Paulo Fonseca d’un succès qui lui aurait permis de regarder à nouveau vers le haut du classement.

Vivement le retour de la Ligue des champions !

