Milan détruit Cagliari et file en quarts de la Coppa

AC Milan 4-1 Cagliari Calcio

Buts : Jović (29e, 42e), Traorè (50e) et Rafael Leão (90e+1) pour les Rossoneri // Azzi (88e) pour les Rossoblù

La jeunesse milanaise assure le show.

Pour la première de l’année 2024, le Milan affichait un visage juvénile en huitièmes de finale de la Coppa Italia. Mais le jeunesse rossonera n’a fait qu’une bouchée de Cagliari et s’impose largement 4-1. Un succès permettant aux hommes de Pioli de filer en quarts de finale. Pour les Sardes, qui étaient parvenus à éliminer l’Udinese au tour précédent, l’aventure s’arrête en Lombardie.

Pourtant, face à un Milan largement remanié, les hommes de Ranieri se procurent la première occasion avec une tête de Petagna qui contraint Mirante à réaliser une parade réflexe (4e). Réponse quasi-immédiate des Rossoneri : Adli sert parfaitement Jović dans le dos de la défense sarde mais l’attaquant serbe manque son face à face (8e). Après un premier quart d’heure poussif et bousculés par des Sardes valeureux, les Milanais mettent peu à peu le pied sur le ballon. Et sur un centre de Theo Hernández, Jović se rachète et ouvre la marque en deux temps (1-0, 29e). Juste avant la pause, la paire franco-serbe réitère. Le TGV français part en raid solitaire et parvient à servir l’ancien madrilène qui s’arrache et double la mise en taclant (2-0, 42e).

Au retour des vestiaires, Chaka Traorè profite d’un cafouillage dans la surface adverse pour tripler la mise et inscrire son premier but sous la tunique rossonera (3-0, 50e). Le Milan vit alors 40 dernières minutes pépère et se permet même de concéder un but. D’une frappe sèche aux 25 mètres, Azzi parvient à sauver l’honneur (3-1, 88e). Dans le money-time, Rafael Leão clôt définitivement le spectacle en crochetant Zappa avant de conclure d’une frappe petit filet (4-1, 90e+1).

AC Milan (4-2-3-1) : Mirante – Jiménez (Bartesaghi, 80e), Hernández, Simić, Calabria (Florenzi, 61e) – Reijnders (Zeroli, 80e), Adli – Traorè (Rafael Leão, 70e), Romero (Pulisic, 70e), Chukwueze – Jović. Entraîneur : Stefano Pioli.

Cagliari Calcio (4-3-1-2) : Radunović – Obert, Hatzidiakos, Wieteska, Di Pardo (Zappa, 72e) – Deiola, Makoumbou, Jankto (Azzi, 64e) – Mancosu (Sulemana, 72e) – Petagna (Pereiro, 64e), Zito Luvumbo. Entraîneur : Claudio Ranieri.

