La Juventus se fait peur contre la Lazio, mais file en finale de la Coupe

Lazio 2-1 Juventus

Buts : Castellanos (12e, 48e) pour les Biancocelesti // Milik (83e) pour les Bianconeri

Une tragédie romaine comme on n’en fait plus.

En Coupe d’Italie ce mardi, la Lazio était en mission remontada face à la Juventus. Battue 2-0 lors de la demi-finale aller à Turin, l’équipe romaine y a longtemps cru et est même parvenue à revenir au score, avant de se faire couper les jambes en fin de rencontre (2-1). Tout avait pourtant parfaitement commencé pour les Biancocelesti : sur un corner, Castellanos s’élève plus haut qu’un Alex Sandro passif pour ouvrir le score d’un coup de casque (1-0, 12e). L’Argentin a une nouvelle occasion en or de trouver les filets juste avant la pause, se retrouvant seul face au but, mais la bonne sortie de Mattia Perin maintient temporairement l’avantage des Bianconeri.

La Juve a beau avoir plusieurs opportunités chaudes, le jeu est pauvre et l’équipe manque de justesse dans la surface adverse. La Vieille Dame le paie cher, car juste après le repos, Castellanos ne se manque pas sur son second face-à-face pour remettre les Romains à égalité (2-0, 48e). L’attaquant continue toutefois d’alterner entre le chaud et le froid, manquant un nouveau duel décisif face à Perin une dizaine de minutes plus tard. Alors qu’elle ne montre plus grand-chose depuis de longues minutes, l’équipe de Massimiliano Allegri réagit en fin de rencontre : Weah reprend avec puissance un ballon au second poteau, et Milik s’arrache pour catapulter le cuir au fond des filets et qualifier les siens (2-1, 83e). Le but de la qualif pour la Juve, qui affrontera l’Atalanta Bergame ou la Fiorentina, en ballotage légèrement favorable après son court succès à l’aller.

Il n’y en aura pas que pour l’Inter, en Italie.

Lazio (3-4-2-1) : Mandas – Casale, Romagnoli, Gila (Patric, 46e) – Hysaj, Cataldi (Rovella, 81e), Guendouzi (Pedro, 85e), Marušić – Anderson (Vecino, 61e), Alberto – Castellanos (Immobile, 81e). Entraîneur : Igor Tudor.

Juventus (3-5-2) : Perin – Danilo, Bremer, Sandro – Cambiaso (Weah, 70e), McKennie (Yıldız, 81e), Locatelli, Rabiot, Kostić – Vlahović (Milik, 81e), Chiesa (Alcaraz, 90e+1). Entraîneur : Massimiliano Allegri.