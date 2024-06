Igor Tudor et la Lazio : seulement trois mois, et basta ?

Un nouveau spécialiste des CDD courts ?

Arrivé sur le banc de la Lazio au milieu du mois de mars 2024 en remplacement de Maurizio Sarri, Igor Tudor devrait bientôt et surtout déjà quitter Rome d’après Fabrizio Romano. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille ne serait en effet pas en accord avec la politique de Claudio Lotito, le président du club.

🚨🔵⚪️ Igor Tudor and Lazio are set to part ways with immediate effect.

Former OM manager will leave the club. pic.twitter.com/uzHMSZ66HU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024