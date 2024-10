Raphaël Varane révèle pourquoi il a préféré dire stop

J’aurai pu faire 20 ans de carrière, mais bon, le genou tu connais.

Retraité des terrains depuis maintenant trois semaines, Raphaël Varane s’est confié plus en détail, dans les colonnes de L’Équipe, sur les raisons qui l’ont poussé à ranger les crampons. Blessé au genou gauche dès ses premières minutes sous le maillot de Côme, l’ancien Madrilène raconte d’ailleurs avoir tout de suite compris ce que ce nouveau pépin signifiait : « Quand je me suis blessé, le 11 juillet, j’ai su tout de suite que c’était fini. » « Je pense que sur le terrain, je le sais déjà », ajoute-t-il même un peu plus tard.

Un genou en vrac depuis 2013

Si la blessure en elle-même, une entorse du genou gauche, n’avait rien de rédhibitoire pour la suite de sa carrière, Varane confie qu’il a eu comme un électrochoc : « Que cela soit le genou gauche était un signe fort, pour moi, parce que le genou gauche compense le genou droit depuis 2013. » Une vieille blessure au ménisque a en effet fait peser une « épée de Damoclès au-dessus de (s)on genou droit » dès l’âge de 20 ans à Varane. Souvent blessé sur son genou gauche, en compensation, ces dernières saisons, il a ainsi senti que la limite avait été franchie. « Physiquement, cette blessure me faisait revenir dans une spirale, et la balance entre sacrifices et plaisir n’était plus équilibrée, a-t-il avoué, avant de compléter. Si je ne peux pas m’engager à 100 %, cela ne me va pas. » Blessé à répétition et entraîné dans une cadence infernale qu’il ne supportait plus, le désormais ex-défenseur central a donc préféré mettre un stop à une carrière incroyable, commencée peut-être un poil trop tôt.

Umtiti-Varane, la charnière à deux genoux pour deux, mais au cœur assez grand pour des milliers.

