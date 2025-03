Kevin Gameiro raccroche les crampons

Quelle carrière !

Invité par Bein Sports à l’occasion de la rencontre entre l’Atlético de Madrid et le Barça, Kevin Gameiro a annoncé qu’il prenait sa retraite, à 37 ans. Le Français était sans club depuis la fin de saison dernière, alors qu’il avait passé les trois dernières saisons à Strasbourg, son club formateur. Passé notamment par le PSG, Séville, l’Atlético et Valence, Gameiro aura bien rempli son armoire à trophées au fil de sa carrière : champion de France avec Paris en 2013, vainqueur de la Coupe d’Espagne en 2019 avec Valence, et surtout quadruple vainqueur de la Ligue Europa (en 2014, 2015 et 2016 avec Séville et en 2018 avec l’Atlético).

🇪🇸 #LALIGA 👀 Kevin Gameiro, passé par le PSG, Séville ou encore l'Atletico Madrid, annonce sa retraite, à 37 ans ! 💬 "Il fallait prendre une décision, j'ai eu une très belle carrière" pic.twitter.com/QfL9cKem7t — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 16, 2025

« Cela faisait 6-8 mois que je n’avais pas rejoué au foot, et il fallait prendre une décision. J’ai eu la chance d’avoir fait une très belle carrière. Je n’aurais jamais imaginé cela étant tout petit. C’est la fin d’une aventure et une nouvelle vie qui commence. C’était la meilleure façon de terminer ma carrière. J’avais un petit souhait de continuer un an ou deux, mais je n’ai pas trouvé le bon projet, le bon club pour continuer », a expliqué Gameiro au micro de Bein Sports.

Du repos maintenant, avant de revenir dans l’organigramme de Strasbourg bientôt ?

