En direct : Lazio Rome - Nice (4-1)

Allez c'est la fin du calvaire pour les Niçois. La troupe de Franck Haise s'incline lourdement à la Lazio sur une pelouse à la limite du pratiquable et ne décolle toujours pas dans cette Ligue Europa. Prochain rendez-vous à Ferencvaros le 24 octobre.

