Pronostic Lazio Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

La Lazio domine Nice

L’an dernier, la Lazio a connu une saison très chargée avec le départ de 2 entraineurs, Maurizio Sarri et Igor Tudor. Lors de l’intersaison, la responsabilité de l’équipe a été confiée à Baroni. En ce début de saison, le club romain se retrouve en 7e position à 3 points du leader. En difficulté loin de ses bases, le club biancoceleste est en revanche performant dans son stade, où il a remporté deux matchs face à Venise et Vérone pour un nul contre le Milan AC. Le week-end dernier, les partenaires de Guendouzi sont tout de même allés arracher la victoire au Torino (2-3), bien classé, avec une nouvelle réalisation de Dia, bien intégré dans son nouveau club. Baroni peut compter sur d’autres très bons éléments offensifs avec les Zaccagni, Isaksen, Pedro ou Castellanos. Pour lancer leur campagne européenne, les Laziale se sont largement en déplacement face au Dynamo Kiev (0-3).

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’OGC Nice peut nourrir des regrets à l’issue de la 1re journée d’Europa League. En effet, les Niçois ont partagé les points face à la Real Sociedad dans une rencontre où Guessand a raté un penalty. Ce jeudi, le challenge semble un peu plus compliqué chez une formation de la Lazio solide à domicile. A l’instar du club romain, le Gym affiche des lacunes loin de ses bases, puisqu’il s’est seulement imposé à Angers, pour des défaites à Auxerre et Marseille, et un nul à Lens. Franck Haise, l’ancien coach lensois, fait en plus face à plusieurs absences importantes puisque les Moffi, Laborde, Sanson ou Bard sont tous blessés. A domicile, la Lazio devrait s’imposer face à des Azuréens loin d’être impériaux loin de leurs bases.

► Le pari « Victoire Lazio » est coté à 1,73 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 173€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Dia buteur » est coté à 2,75 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 275€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Lazio – Nice

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Lazio – Nice sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Lazio – Nice avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Lazio Rome Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Lazio, la Real Sociedad et l’Union saint-gilloise sur la route de Nice en Ligue Europa