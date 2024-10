Nice se noie dans le Tibre

Lazio 4-1 Nice

Buts : Pedro (20e), Castellanos (35e & 53e) & Zaccagni (67e S.P.) pour la Lazio // Boga (41e) pour Nice

Comme son voisin monégasque la veille à Zagreb, l’OGC Nice a expérimenté le water-polo, ce jeudi sous la giboulée romaine, mais n’a pas eu la même réussite. Baladé par la Lazio et pas aidé par une pelouse ayant perdu toute praticabilité au fil des minutes, le Gym s’est lourdement incliné au Stadio Olimpico (4-1) et n’a donc pris qu’un seul petit point après deux journées de Ligue Europa (avec le nul un but partout à domicile face à la Real Sociedad, il y a deux semaines). La faute en grande partie à Valentín Castellanos, qui ressort de cette rencontre avec deux réalisations et un penalty provoqué.

La magnifique ouverture du score de Pedro 🔥 Dominatrice, la Lazio mène 1-0 face à Nice ! ⚽️#LazioOGCN | #UEL pic.twitter.com/QOOseEU25u — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2024

Pedro, devil éternel

Comme s’il avertissait les visiteurs de ce qui les attendait, l’Argentin a d’ailleurs été le premier à se mettre en évidence, envoyant un gros coup de caboche sur le poteau (12e) avant qu’une frappe de Matías Vecino ne soit déviée sur la transversale par Youssouf Ndayishimiye (14e). Chanceux, Nice n’a pas tardé à payer la domination italienne : lorsque la tête de Patric a trouvé Jonathan Clauss sur sa route, Pedro (37 ans, le bougre) a enveloppé un caramel sous la barre, pied gauche (1-0, 20e). Sonné, l’OGCN a fait illusion par l’intermédiaire de Badredine Bouanani (30e), mais n’a pas relevé la tête pour autant, Ndayishimiye se trouant pour laisser Castellanos encorner Marcin Bułka (2-0, 35e). Puis la lumière, enfin : un une-deux entre Youssoufa Moukoko et Jérémie Boga, et une volée parfaite de ce dernier dans le petit filet (2-1, 41e).

LE MAGNIFIQUE BUT NIÇOIS ⚽️ Boga réduit le score à la suite d'un superbe une-deux !#LazioOGCN | #UEL pic.twitter.com/78sdJA907L — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2024

Sublime, surtout au vu des frappes suivantes des Azuréens, envoyées en tribune. Au lieu d’un tournant, la réduction de l’écart ne fut qu’un répit : Pedro a manqué le doublé (47e), mais pas Castellanos, qui a nettoyé la lucarne après avoir fait danser Pablo Rosario (3-1, 53e). Alors que le ballon n’avançait plus et que les Niçois ne réussissaient plus rien, les Laziali ont continué d’abattre, et Mattia Zaccagni a clos le spectacle sur le peno obtenu par son avant-centre (4-1, 67e). À vingt minutes du terme, Franck Haise a rendu les armes et posé ses titulaires sur le banc, même si l’entrant Evann Guessand s’est tout de même distingué, en butant sur un Chrístos Mandás en plein freestyle (72e), puis en remisant pour Youssoufa Moukoko (79e). C’est comme ça : l’indice UEFA français ne peut pas être chouchouté tous les soirs.

Lazio (4-2-3-1) : Mandás – Marušić (Lazzari, 79e), Patric, Gila (Romagnoli, 69e), L. Pellegrini – Guendouzi, Vecino (Dia, 63e) – Tchaouna (Zaccagni, 46e), Dele-Bashiru (Rovella, 46e) – Castellanos. Entraîneur : Marco Baroni.

Nice (3-4-2-1) : Bułka – Ndayishimiye, Bombito, Dante – Clauss (Abdi, 68e), Boudaoui (Ndombele, 69e), Rosario (S. Diop, 77e), Louchet – Bouanani (Cho, 68e), Boga (Guessand, 69e) – Moukoko. Entraîneur : Franck Haise.

