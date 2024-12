Les peines tombent à Amsterdam à la suite des agressions de supporters du Maccabi Tel Aviv

Ce mardi, le tribunal d’Amsterdam a condamné cinq hommes pour violences et complicité de violences contre des supporters du Maccabi Tel Aviv. Ces peines interviennent après les affrontements survenus le 7 novembre dernier, à la suite de la 4e journée de Ligue Europa entre l’Ajax et le club israélien.

Les peines prononcées sont très variables. Sefa Ö., 32 ans, a écopé de six mois de prison, dont trois avec sursis, pour avoir frappé et poussé plusieurs supporters, notamment un individu déjà à terre. Umutcan A., 24 ans, a été condamné à huit mois de prison, dont trois avec sursis, pour avoir agressé des supporters, arraché violemment une écharpe et publié un message appelant à une « chasse aux Juifs ». Un condamné avait incité, via WhatsApp, à s’en prendre à des Juifs, alors que la position de supporters du Maccabi était diffuse par un autre. Un dernier, âgé de 19 ans, devra réaliser quant à lui 100 heures de travaux d’intérêt généraux pour avoir lancé des pierres sur la police et parce qu’il possédait des artifices pyrotechniques.

Les Israéliens ne sont pas en reste

Dans le contexte lourd de la guerre entre Israël et le Hamas, le parquet avait requis jusqu’à deux ans d’emprisonnement mais n’a « aucune preuve d’une intention terroriste, et la violence n’était pas motivée par un sentiment antisémite ». Pourtant, Israël avait pourtant qualifié ces événements de « pogrom ».

Le tribunal a tout de même pointé le comportement de certains supporters du Maccabi, ayant notamment scandé des slogans anti-arabes extrêmement violents, détruit un drapeau palestinien ou agressé un chauffeur de taxi.

La police poursuit son enquête sur 45 personnes et six autres suspects doivent encore comparaître, dont trois mineurs à huis clos.

