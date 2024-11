Les supporters du Maccabi Tel-Aviv attaqués à Amsterdam

On préférait l’histoire du tifo parisien de la veille.

Ce jeudi, de violents heurts ont éclaté dans les rues d’Amsterdam après le match de Ligue Europa entre l’Ajax et le Maccabi Tel-Aviv (5-0). Pour cette rencontre, 3000 Israéliens avaient fait le déplacement dans la capitale néerlandaise. Selon le journal israélien, une dizaine d’entre eux a été blessée par des personnes « scandant “Libérez la Palestine” ainsi que des insultes en arabe ».

Une dizaine de supporters israéliens agressés à Amsterdam après un match de Ligue Europa pic.twitter.com/M5CTmrlE6L — BFMTV (@BFMTV) November 8, 2024

Très vite, le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a dénoncé sur X « des attaques antisémites tout à fait inacceptables contre des Israéliens ». De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué qu’il « considérait avec gravité l’attaque antisémite préméditée contre des citoyens israéliens et a demandé une sécurité accrue pour la communauté juive des Pays-Bas ».

De nombreuses arrestations

La police d’Amsterdam a indiqué avoir procédé à 57 arrestations en tout dans la journée et escorté des supporters israéliens jusqu’à leur hôtel. Un peu plus tôt dans la journée, un rassemblement pro palestinien condamnant la venue du club israélien était prévu aux abords du stade, mais a été déplacé un peu plus loin dans le quartier par la mairie d’Amsterdam pour des raisons de sécurité.

Vendredi matin, Benjamin Netanyahu a ordonné l’envoi de deux avions à Amsterdam pour secourir les supporters israéliens en attendant le déploiement par l’armée israélienne d’une « mission de secours » comprenant un avion-cargo ainsi que des équipes médicales.

