Francfort croque l’Ajax, la Roma et la Lazio l’emportent sur le fil

Des géants aux pieds d’argile.

Dans le duel au sommet de ces 8es de finale de la Ligue Europa, l’Ajax s’est incliné face à l’Eintracht Francfort (1-2). Si Brian Brobbey permet aux Ajacidesde rapidement prendre l’avantage de la tête (10e), Hugo Larsson remet les deux équipes à égalité d’une somptueuse frappe aux 20 mètres (27e) à la suite d’une combinaison sur coup franc. Les Allemands mettent la seconde et prennent logiquement les commandes. Après une percée côté droit, Ansgar Knauff alerte l’ancien Montpelliérain Ellyes Skhiri, qui n’a plus qu’à conclure (70e). La Roma, elle, a attendu le temps additionnel pour battre Bilbao (2-1). Paulo Dybala fracasse la barre à la 41e minute, mais c’est finalement Iñaki Williams qui débloque la situation d’une belle tête (48e). Mais il en faut bien plus pour que les Romains n’abdiquent. Sur un centre de Zeki Celik, Angelino déboule de nulle part et trompe Julen Agirrezabala (56e). L’exclusion de Yeray Álvarez (86e) change beaucoup de choses, puisque dans les ultimes minutes de la rencontre, l’entrant Eldor Shomurodov, trouvé par Alexis Saelemaekers, offre la victoire aux siens avec une belle frappe enroulée. Inespéré.

Bodø/Glimt s’amuse, la Lazio miraculée

De son côté, Bodø/Glimt n’a pas fait durer le suspense en concassant l’Olympiakos (3-0). Mis en orbite par le but contre son camp de Konstantinos Tzolakis sur corner (13e), les Norvégiens font le break juste avant la pause grâce à Kasper Høgh, idéalement servi par Ole Blomberg (45e). Sous l’eau, les Grecs ne sont pas au bout de leur peine, puisque Høgh est tout sauf rassasié : sur une offrande de Fredrik Djorkan, le Danois, en renard des surfaces, enfonce le clou (55e). La messe est dite, Bodø/Glimt a plus qu’un pied en quarts de finale. Pendant ce temps-là, la Lazio réalise l’exploit de battre Plzeň à 9 contre 11 (1-2). Si les locaux pensent prendre l’avantage par l’intermédiaire de Pavel Šulc, signalé hors jeu, c’est finalement les Biancocelesti qui font la course en tête grâce à un coup de casque d’Alessio Romagnoli. Plzeň attend le retour des vestiaires pour réagir : sur un coup franc habilement tiré par Lukas Kalvach, Rafiu Durosinmi propulse le cuir au fond des filets pour remettre les deux équipes à égalité (53e). Avec l’expulsion de Nicolo Rovella (75e) et Samuel Gigot (90e+3), les Romains filaient vers un nul arraché aux forceps, mais ils ont fait mieux en l’emportant grâce à une magnifique frappe de Gustav Isaksen dans les dernières secondes (90e+8).

Le foot est cruel, encore et toujours.

Ajax 1-2 Francfort

Buts : Brobbey (10e) pour l’Ajax // Larsson (28e) et Skhiri (70e) pour Francfort

AS Roma 2-1 Bilbao

Buts : Angelino (56e) et Shomurodov (90e+4) pour les Giallorossi // I. Williams (50e) pour les Lehoiak

Carton rouge : Yeray Álvarez (86e) pour l’Athletic

Bodø/Glimt 3-0 Olympiakos

Buts : Tzikakis (CSC, 13e), Høgh (45e, 55e)

Plzeň 1-2 Lazio

Buts : Durosinmi (53e) pour le Viktoria // Romagnoli (18e) et Isaksen (90e+8) pour les Biancocelesti

Cartons rouges : N. Rovella (75e) et S. Gigot (90e+3) pour la Lazio