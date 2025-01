Manchester United et Tottenham chutent encore, Nottingham enchaîne

La 22e journée de Premier League se poursuivait ce dimanche après-midi et surprise : ni Tottenham ni Manchester United n’ont gagné.

Mais avant de parler équipe malade, parlons sensation. Pour la réception de Southampton, Nottingham Forest s’est en effet baladé au City Ground (3-2), pour conforter sa troisième place et recoller aux basques d’Arsenal, deuxième. Elliott Anderson a déclenché les hostilités en frappant au sol à l’entrée de la surface (11e), suivi de Calum Hudson-Odoi, dans la même position, mais après avoir lui-même fait le travail de récupération du ballon (28e). Frustré, Chris Wood a finalement eu le droit à son pion peu avant la pause. Devinez quoi ? C’était de la tête, sur un centre pourtant assez difficile à reprendre d’Ola Aina (42e). Petite alerte tout de même avec la réduction de Jan Bednarek, dont la déviation involontaire du tir de Lesley Ugochokwu a trompé Matz Sels (60e), suivi du géant Paul Onuachu (90e+1) à la retombée sur corner.

Place maintenant aux Spurs. En déplacement à Liverpool pour y défier Everton à Goodison Park, les hommes d’Ange Postecoglou ont encore glissé (3-1). Une défaite à laquelle le pauvre Archie Gray n’est pas étranger. Sur le premier but, le jeune défenseur de Tottenham a en effet été baladé par le crochet inter-exter de Dominic Calvert-Lewin, à son aise pour conclure devant la cage (13e). Sur la deuxième réalisation des Bleus, Gray est cette fois sorti trop loin de sa zone, permettant à Iliman Ndiaye de partir dans son dos, d’éliminer Radu Drăgușin et d’allumer les filets (30e). Enfin, dans le temps additionnel du premier acte, Gray a marqué contre son camp, déviant le dégagement de Drăgușin sans pouvoir y faire grand-chose (45e+7). On soulignera le joli lob de Dejan Kulusevski en fin de partie (77e). Rien de plus.

MU est retombé dans ses travers dès l’entame, la faute à Noussair Mazraoui, pris dans la profondeur par l’appel de Kaoru Mitoma, qui n’a eu qu’à servir Yakuba Minteh seul devant le but vide (5e). Mais une erreur en rattrapant une autre, la perte de balle de Yasin Ayari devant sa surface a permis à Joshua Zirkzee de filer seul, avant d’être finalement accroché par Carlos Baleba. Penalty et transformation signée Bruno Fernandes (23e). La mi-temps n’a cependant fait du bien qu’aux Seagulls, puisqu’à l’heure de jeu, le long ballon au deuxième poteau de Minteh a trouvé Mitoma, là encore oublié par Mazaraoui, pour reprendre de justesse (60e). Mais dans une défaite de Manchester United, il manque toujours une bourde. Et cette fois, c’est au tour d’Andre Onana. Sur une passe anodine de Mitoma, le Camerounais a complètement manqué sa prise de balle, permettant à Georginio Rutter de récupérer le cuir et de le pousser (76e). Les Mancuniens restent treizièmes.

Alors : Manchester United is the new Tottenham ou l’inverse ?

Les résultats :

Nottingham Forest 3-2 Southampton

Buts : Anderson (11e), Hudson-Odoi (28e) et Wood (41e) pour Forest // Bednarek (60e) et Onuachu (90e+1) pour les Saints

Everton 3-2 Tottenham

Buts : Calvert-Lewin (13e), Ndiaye (30e) et Gray (45e+7, CSC) // Kulusevski (77e) et Richarlison (90e+2) pour les Toffees

Manchester United 1-3 Brighton

Buts : Fernandes (23e, SP) pour MU // Minteh (5e), Mitoma (60e) et Rutter (76e) pour les Seagulls

