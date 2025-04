Manchester United brade son derby

Les billets ne poussent pas sur les arbres.

Scène impensable à Old Trafford il y a encore quelques années, Manchester United a dû revoir à la baisse le prix des billets pour le derby contre City. Prévu ce dimanche 6 avril, le choc de l’année n’a pas trouvé preneur aux tarifs initiaux, et le club a dû faire machine arrière pour éviter des tribunes dégarnies face au rival. Et en même temps le show n’est plus trop au rendez-vous dans le Théâtre des rêves…

Payer plus, pour moins de spectacle

Des tarifs jugés excessifs par les supporters, lassés des mauvais résultats de l’équipe. D’après The Sun United avait augmenté cette saison le prix des places d’environ +50%, avec un minimum de 66 £ soit environ 79€, tout en supprimant les réductions pour les enfants et les séniors. Une hausse qui passe mal, d’autant plus que les hommes de Ruben Amorim végètent à la 13e place de Premier League après une nouvelle défaite ce mardi.

Face à la grogne, les dirigeants ont donc réajusté les prix : 40 £ (47€) pour les membres, 25 £ (30€) en tarif réduit. Un retour en arrière qui devrait suffire à remplir les tribunes, mais pas à éteindre la gronde populaire. Depuis l’arrivée de Jim Ratcliffe aux commandes du club, les prix des abonnements ont eux aussi grimpé, et certains fidèles de longue date ont même été déplacés pour faire place à des offres VIP plus lucratives. Pour marquer leur mécontentement, le groupe The 1958 prévoit un « sit-in » après le match contre City, en restant assis dans le stade après le coup de sifflet final. Pas sûr que ce soit l’ambiance rêvée pour un derby.

Après il faudra se montrer patient, le prochain match à domicile est 11 jours plus tard…

