Un barman licencié après le derby de Manchester

La taupe était au bar.

Après la large victoire 3-0 dans le derby de Manchester, les dirigeants de City ont dû gérer une situation inattendue dans leur propre enceinte. Selon le Telegraph, un employé de bar du stade a été surpris en plein service vêtu d’un maillot de Manchester United. La scène, signalée par des supporters et confirmée par une photo, a poussé le club à licencier immédiatement le jeune homme, rappelant qu’en Angleterre, l’identité d’un club se défend jusque dans les moindres détails.

Amorim destiné au même sort ?

Le barman n’est pas le seul Mancunien à risquer de perdre sa place. À United, Ruben Amorim est désormais plus que jamais sur la sellette. Après la déroute face à City, le coach portugais a lui-même reconnu : « Ce n’est pas un bilan acceptable à United (8 victoires en 31 matchs de Premier League, NDLR), mais je ne vais pas changer. Le jour où je voudrais changer de philosophie, je le ferai, sinon vous devez changer de manager. » Avec seulement 4 points en 4 journées, United signe son pire début de saison depuis l’édition 1992-1993.

Comment ne voulez vous pas finir au bar après ça…

Manchester City surclasse United

