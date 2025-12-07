S’abonner au mag
  • Serie A
  • J14
  • Cagliari-Roma (1-0)

La Roma plombée par Zeki Celik

FC
La Roma plombée par Zeki Celik

  Cagliari 1-0 Roma

But : Gaetano (82e)

52e minute, à Cagliari.

En galère, la Roma voit son match comptant pour la quatorzième journée de Serie A se corser encore davantage : pris de vitesse sur une offensive adverse, Zeki Celik commet une faute en tant que dernier défenseur et écope d’un carton rouge direct en laissant donc ses partenaires en infériorité numérique.

Une très mauvaise nouvelle pour les visiteurs, qui ne parvenaient déjà pas à se montrer suffisamment dangereux pour effrayer leurs hôtes à onze contre onze. Plutôt que de viser la victoire et rejoindre la tête du classement occupée par l’Inter (qui s’est imposée, de son côté), la Louve a donc tenté d’assurer le nul.

La Louve tombe du podium

Comment ? En misant gros sur Mile Svilar, son gardien de but stoppant toutes les tentatives cadrées des locaux qu’il a pu. Comme celle de Sebastiano Esposito en plein cœur de la première période, par exemple. Adroit et serein, le portier serbe a tout simplement assuré.

Mais le dernier rempart a finalement dû s’avouer vaincu, logiquement battu par l’entrant Gianluca Gaetano à la suite d’un corner. Privé d’un précieux succès malgré une possession de balle en sa faveur, l’équipe de Gian Piero Gasperini tombe ainsi à la quatrième place du championnat d’Italie. Alors que les Sardes, initialement proches de la zone rouge, bondissent au quatorzième rang.

Pas de double clean sheet.

Daniele De Rossi poursuit son sans-faute avec la Roma en étrillant Cagliari

FC

À lire aussi
Logo de l'équipe AS Roma
Foto Paola Garbuio/LaPresse 11 Febbraio 2023 Venezia, Italia - sport, calcio - Venezia vs Spal - Campionato di calcio Serie BKT 2022/2023 - Stadio Pier Luigi Penzo. Nella foto:
Foto Paola Garbuio/LaPresse 11 Febbraio 2023 Venezia, Italia - sport, calcio - Venezia vs Spal - Campionato di calcio Serie BKT 2022/2023 - Stadio Pier Luigi Penzo. Nella foto: Daniele De Rossi (Spal); February 11, 2023 Venezia, Italy - sport, soccer - Venezia vs Spal - Italian Football Championship League BKT 2022/2023 - Pier Luigi Penzo stadium. In the pic: Daniele De Rossi (Spal); - Photo by Icon sport
  • Paris sportifs
Pronostic AS Roma Cagliari : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pronostic AS Roma Cagliari : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pronostic AS Roma Cagliari : Analyse, cotes et prono du match de Serie A
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La France finira-t-elle en tête de sa poule au Mondial ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
114
31
50
Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)
Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!