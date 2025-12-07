La Roma plombée par Zeki Celik

Cagliari 1-0 Roma

But : Gaetano (82e)

52e minute, à Cagliari.

En galère, la Roma voit son match comptant pour la quatorzième journée de Serie A se corser encore davantage : pris de vitesse sur une offensive adverse, Zeki Celik commet une faute en tant que dernier défenseur et écope d’un carton rouge direct en laissant donc ses partenaires en infériorité numérique.

🟥 | L'ancien lillois Zeki Celik est exclu ! La Roma va évoluer à 10.

Une très mauvaise nouvelle pour les visiteurs, qui ne parvenaient déjà pas à se montrer suffisamment dangereux pour effrayer leurs hôtes à onze contre onze. Plutôt que de viser la victoire et rejoindre la tête du classement occupée par l’Inter (qui s’est imposée, de son côté), la Louve a donc tenté d’assurer le nul.

La Louve tombe du podium

Comment ? En misant gros sur Mile Svilar, son gardien de but stoppant toutes les tentatives cadrées des locaux qu’il a pu. Comme celle de Sebastiano Esposito en plein cœur de la première période, par exemple. Adroit et serein, le portier serbe a tout simplement assuré.

🐺 | Cagliari se montre dangereux face à la Roma ! Les Romains peuvent recoller à l'Inter en tête en cas de victoire !

Mais le dernier rempart a finalement dû s’avouer vaincu, logiquement battu par l’entrant Gianluca Gaetano à la suite d’un corner. Privé d’un précieux succès malgré une possession de balle en sa faveur, l’équipe de Gian Piero Gasperini tombe ainsi à la quatrième place du championnat d’Italie. Alors que les Sardes, initialement proches de la zone rouge, bondissent au quatorzième rang.

Pas de double clean sheet.

💥 | But de Cagliari qui concrétise enfin sa domination, 1-0 à 10 minutes du terme !

