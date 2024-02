Pronostic AS Roma Cagliari : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma poursuit sa remontée face à Cagliari

Lors de son passage sur le banc de la Roma, José Mourinho a permis au club de remporter la 1re Ligue Europa Conférence de l’histoire. Par la suite, le Portugais a également vu son équipe se hisser en finale de la Ligue Europa où elle s’est inclinée contre le FC Séville. Son autre mission était de ramener la Roma en Ligue des champions, mais le Mou’ a failli. Avec le départ difficile en Serie A, les dirigeants romains ont préféré se séparer du Portugais. Pour le remplacer, ils ont choisi un ancien de la maison, Daniele De Rossi. Ce dernier connaît des débuts rêvés, puisque la Louve a remporté ses 2 matchs sous ses ordres face à 2 mal classés, le Hellas Vérone (2-1) et la Salernitana (1-2). Lors de ces 2 rencontres, la Roma a pu s’appuyer sur ses cadres puisque les buteurs ont été Lukaku, Dybala et Pellegrini, soit les 3 joueurs les plus influents de l’équipe offensivement. À la suite de ces succès, la Louve est remontée à la 5e place avec un seul point de retard sur l’Atalanta.

En face, Cagliari lutte pour ne pas descendre en Serie B. La formation sarde a retrouvé l’élite l’an passé en arrachant la victoire face à Bari lors des ultimes secondes du match retour des barrages. Comme attendu, la bande de Ranieri doit lutter pour conserver sa place en Serie A. Victorieux de Bologne en Sardaigne, Cagliari a ensuite perdu à 2 reprises face à Frosinone en déplacement et contre le Torino à domicile. Ces défaites ont fait reculer le club sarde dans la zone de relégation. Dans cette formation, on retrouve des éléments comme Wieteska, passé par Clermont, Petagna, Nandez ou Lapadula. À domicile, la Roma devrait enchaîner un 3e succès et revenir dans le coup pour le top 4.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

La Roma démonte Cagliari