La Roma démonte Cagliari

Cagliari 1-4 Roma

Buts : Nández (s.p.) (87e) pour Cagliari // Aouar (19e), Lukaku (20e, 59e), Belotti (51e) pour la Roma

La Roma adore les équipes en crise.

À l’image de la taule infligée à Empoli (7-0), la Louve a infligé une nouvelle raclée au promu Cagliari en Sardaigne (4-0).

La presse italienne indiquait que José Mourinho était sur un fil cette semaine, alors que le technicien portugais a décidé de répondre en enchaînant deux succès avec quatre buts inscrits à chaque fois face au Servette en Coupe d’Europe et donc à la Sardegna Arena ce dimanche soir. Tout commence vite avec Houssem Aouar, titulaire, qui ouvre le score sur un délicieux service de Leonardo Spinazzola (1-0, 19e). Dans la minute, suite à un joli mouvement, Rick Karsdorp dépose un caviar sur la tête de Romelu Lukaku qui double la mise (2-0, 20e). Lanterne rouge, la formation sarde est sonnée et cela ne va pas s’arranger au retour des vestiaires. Entré en jeu à la pause à la place de Paulo Dybala, blessé, Andrea Belotti réalise un bel enchaînement pour corser l’addition (3-0, 51e). Lukaku s’offrira même son premier doublé avec les Giallorossi d’un subtil plat du pied (4-0, 59e) avant l’heure de jeu, mettant ainsi fin à tout retour possible de la faible équipe coachée par Claudio Ranieri.

En fin de rencontre, quand même, Cagliari va sauver l’honneur : alors que Matteo Prati pensait réduire la marque d’une magnifique volée – finalement sanctionné d’un hors-jeu -, c’est Nahitan Nández qui offre un shot de bonheur en transformant un penalty concédé par Bryan Cristante (1-4, 87e). Au classement, la Roma revient à huit points de l’Inter qu’elle défiera après la trêve tandis que Cagliari reste bon dernier.

Cagliari (3-5-2): Scuffet – Wieteska, Obert, Hatzidiakos – Nandez, Sulemana, Prati, Makoumbou, Azzi – Oristanio, Petagna. Entraîneur : Claudio Ranieri.

AS Roma (3-5-2): Rui Patricio – Mancini, Cristante, N’Dicka – Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola – Dybala, Lukaku. Entraîneur : José Mourinho.

Mourinho bientôt viré de la Roma ? Le club dément