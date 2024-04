L’AS Roma mécontente du report du match face à l’Udinese

En plus, ils acceptent de laisser un point à l’adversaire…

Dans un communiqué publié dans la soirée vendredi soir, l’AS Roma s’oppose à la décision de la ligue italienne de faire rejouer les dernières minutes de la rencontre l’opposant à l’Udinese, arrêtée après un malaise d’Evan Ndicka, alors qu’il restait 18 minutes à disputer. Dans la semaine, la Serie A a officialisé le fait que la partie irait à son terme, le 25 avril prochain, pour une petite vingtaine de minutes, en prenant en compte un hypothétique temps additionnel. Une ineptie pour la Roma, qui ne comprend pas le besoin de charger son calendrier, alors qu’elle vient de se qualifier pour les demi-finales de Ligue Europa. Surtout, alors qu’elle est à la lutte pour la cinquième place en championnat, devenue qualificative pour la Ligue des champions l’an prochain, elle craint de laisser des plumes dans un match pas prévu au calendrier, alors qu’elle est encore engagée sur plusieurs tableaux.

Dans son communiqué, le club romain note qu’il est l’un des principaux protagonistes de ce nouveau spot en C1 et qu’il ne voudrait surtout pas être le dindon de la farce. « L’AS Roma, avec ses résultats européens et quatre demi-finales consécutives, a contribué au classement UEFA et donc à la cinquième place des équipes italiennes dans la prochaine Ligue des champions comme peu d’autres clubs », est-il avancé. Avant d’affronter l’imbattable Bayer Leverkusen en demi-finales, la Roma craint donc d’être désavantagée sur la scène européenne, alors qu’en face, les Allemands seront plus frais physiquement. « Cela représente un net recul pour l’ensemble du système du football italien » note même le club qui a repris du poil de la bête depuis l’arrivée aux manettes de Daniele De Rossi.

Un petit turnover pour terminer et on en parle plus.