Toulouse perd un de ses cadres

De l’argent dans les caisses, mais pas grâce aux droits télévisuels.

Comme évoqué récemment, Thijs Dallinga a officiellement quitté Toulouse et s’est envolé pour l’Italie : Bologne a en effet acheté l’attaquant pour environ quinze millions d’euros, et a publié la nouvelle sur ses réseaux sociaux sans pour autant indiquer la durée du contrat signé.

𝐓𝐇𝐈𝐉𝐒 is our new 𝐒𝐓𝐑𝐈𝐊𝐄𝐑 🔥✨#ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/raGE1HOQl6

— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) July 23, 2024