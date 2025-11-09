Bologne choque le Napoli, la Fiorentina reste lanterne rouge

Bologne 2-0 Naples

Buts : Dallinga (50e), Lucumi (66e) pour Bologne

Bologne poursuit son excellente série.

Les joueurs de Vincenzo Italiano ne sont pas invaincus en Serie A depuis le 14 septembre pour rien, et Naples l’a appris à ses dépens. Malgré la sortie prématurée de Lukasz Skorupski, blessé à la cuisse au bout de huit minutes, le jeune Massimo Pessina (17 ans) fait le taf entre les bois et maintient un score nul et vierge à la pause. Sans forcer cela dit, les visiteurs ne se montrant pas particulièrement entreprenants.

En face, l’ancien Toulousain Thijs Dallinga trouve la faille au retour des vestiaires en coupant un centre de Cambiaghi, tout juste entré en jeu. Le Néerlandais ouvre son compteur de buts dans l’exercice 2025-2026 et un quart d’heure plus tard, rebelote : Jhon Lucumi, lui, marque de la tête son tout premier pion depuis son arrivée à Bologne en 2022. Le break est fait, Naples est KO et manque de prendre seul la tête du championnat.

De son côté, Bologne se glisse devant la Juventus et pointe désormais au cinquième rang.

Genoa 2-2 Fiorentina

Buts : Østigård (15e), Colombo (60e) pour le Genoa // Gudmundsson (20e, SP), Piccoli (57e) pour la Fiorentina

Ambiance tendue en fond de classement, où le duel de mal classés et de néo-coachs s’est terminé sans vainqueur.

Pour sa première sortie avec la Fiorentina, Paolo Vanoli reste à la place de lanterne rouge, tandis que Daniele De Rossi a vécu 90 minutes placées sous le signe de la neutralisation depuis les tribunes en raison d’une suspension. À l’ouverture du score d’Østigård, Gudmunsson répond par un penalty transformé cinq minutes plus tard. Au retour des vestiaires, Lorenzo Colombo manque de redonner l’avantage au Genoa sur penalty. Ce qui n’est pas le cas de Roberto Piccoli, qui conclut un superbe mouvement collectif en profitant d’une erreur de relance de Marcandalli.

Dans la foulée, Colombo se rattrape cette fois-ci dans le jeu : après un duel aérien musclé avec David de Gea, l’Italien se retrouve à terre, mais le ballon retombe suffisamment bien pour lui permettre de tenter sa chance… et ça rentre, grâce au mauvais placement du portier florentin. La VAR se charge de mettre son nez dans ce qui ressemble à un gros cafouillage, mais valide ce modèle de but de raccroc ! Après l’avoir remporté la semaine dernière contre Sassuolo, le désormais ex-club de Patrick Vieira enchaîne un deuxième match sans perdre.

Et n’est plus qu’à un point de Parme, premier non-relégable.