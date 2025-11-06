S’abonner au mag
  • Italie
  • Genoa

Le remplaçant de Pat Vieira officiellement nommé au Genoa

CM
Partager
121
Le remplaçant de Pat Vieira officiellement nommé au Genoa

Ce n’était pas un secret, c’est désormais officiel.

Daniele De Rossi a été nommé entraîneur du Genoa ce jeudi, en remplacement de Patrick Vieira. « Le Genoa annonce avoir confié la direction technique de son équipe première à Daniele De Rossi qui a déjà rencontré les joueurs et dirigera l’entraînement de ce jeudi après-midi », informe le club dans un communiqué, sans toutefois préciser la durée de son contrat.

Objectif maintien pour le Genoa

Sans banc depuis son départ en septembre 2024 de l’AS Rome, dont il a marqué l’histoire entre 2002 et 2019 en tant que joueur, l’ancien international italien de 42 ans devra atteindre l’objectif fixé en début de saison, à savoir le maintien.

Pas une mince affaire pour le club qui s’est péniblement hissé à la 18e place de Serie A grâce à sa première victoire de la saison, ce lundi à Sassuolo (2-1). Le champion du monde 2006 avait été remercié par la Roma après seulement quatre journées en début de saison dernière.

Espérons que cette fois, il ait le temps de chauffer la place.

Le Genoa a trouvé le successeur de Patrick Vieira

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 21h
86
40

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!