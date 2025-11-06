Le remplaçant de Pat Vieira officiellement nommé au Genoa

Ce n’était pas un secret, c’est désormais officiel.

Daniele De Rossi a été nommé entraîneur du Genoa ce jeudi, en remplacement de Patrick Vieira. « Le Genoa annonce avoir confié la direction technique de son équipe première à Daniele De Rossi qui a déjà rencontré les joueurs et dirigera l’entraînement de ce jeudi après-midi », informe le club dans un communiqué, sans toutefois préciser la durée de son contrat.

📝 Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego… pic.twitter.com/eZ5qgagE1P — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 6, 2025

Objectif maintien pour le Genoa

Sans banc depuis son départ en septembre 2024 de l’AS Rome, dont il a marqué l’histoire entre 2002 et 2019 en tant que joueur, l’ancien international italien de 42 ans devra atteindre l’objectif fixé en début de saison, à savoir le maintien.

Pas une mince affaire pour le club qui s’est péniblement hissé à la 18e place de Serie A grâce à sa première victoire de la saison, ce lundi à Sassuolo (2-1). Le champion du monde 2006 avait été remercié par la Roma après seulement quatre journées en début de saison dernière.

Espérons que cette fois, il ait le temps de chauffer la place.

Le Genoa a trouvé le successeur de Patrick Vieira