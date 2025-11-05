S’abonner au mag
Le Genoa a trouvé le successeur de Patrick Vieira

Pas sûr que Totti le connaisse.

Seulement quelques jours après avoir licencié Patrick Vieira, le Genoa tiendrait déjà son successeur pour prendre les rênes. Selon Fabrizio Romano, l’élu serait l’ancien capitaine et entraîneur de la Roma Daniele de Rossi.

L’Italien de 42 ans, libre depuis son départ de la Louve l’année dernière, devrait signer un contrat avec le Genoa dans les prochaines 24 heures. L’ancien milieu de terrain serait déjà arrivé à Gênes ce mercredi matin, afin de régler quelques détails avant de parapher son contrat.

Faire mieux qu’« une saison et puis s’en va »

Après un passage en Serie C à la SPAL (rebaptisée Ars et Labor Ferrara Calcio) en 2022-2023, puis un autre sur le banc de la Roma entre 2024 et cette année, Daniele De Rossi s’apprête désormais à poser ses valises à Gênes, au sein du club ligure, actuel 18e de Serie A et donc relégable, qui reste notamment sur six matchs sans victoire.

De Rossi connaît sa mission : faire mieux que lors de ses précédentes aventures, en sortant le club de cette spirale négative et, pourquoi pas, enfin tenir plus d’un an sur un banc.

Attention à ne pas devenir le nouvel Igor Tudor !

Vieira : Pat’, sans patrouille

