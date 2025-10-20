Igor Tudor sous la menace à la Juventus ?

La Vieille Dame est à la peine.

En mars 2025, la Juventus pensait avoir trouvé l’homme de la situation pour remplacer Thiago Motta : Igor Tudor, ancien de la maison (joueur entre 1998 et 2007) et ex-coach de l’OM. Les dirigeants turinois ont même prolongé son contrat cet été.

Sauf que voilà, le vent est en train de tourner. Après un beau début de saison, notamment avec la victoire folle face à l’Inter (4-3), la Juventus est en difficulté. Depuis ce fameux succès le 13 septembre, les Bianconeri n’ont pas gagné le moindre match en championnat (5 nuls et 1 défaite).

Battue à Côme ce dimanche (2-0), la Juve pointe à la septième place de Serie A. Une situation qui n’enchante pas les dirigeants, qui auraient déjà sondé plusieurs remplaçants potentiels. Selon la Gazzetta dello Sport, le président Damien Comolli a déjà trois noms en tête : Luciano Spalletti, Roberto Mancini et Raffaele Palladino. Si le dernier, ancien coach de Monza, semble plus accessible, la Juve veut du lourd pour relancer la machine.

Avec Tudor, l’amour dure un an

Après un peu plus de six mois sur le banc turinois, Tudor pourrait donc jouer son avenir lors des deux prochains matchs, face au Real Madrid en Ligue des champions, et contre la Lazio le week-end prochain. Une situation à laquelle il est habitué, lui qui n’est jamais resté plus d’un an sur un banc depuis 2015.

Il a en effet enchainé le PAOK Salonique, Karabükspor, Galatasaray, l’Udinese (deux fois en tant qu’intérimaire), le Hadjuk Split, le Hellas Verone, l’OM, la Lazio et enfin la Juventus.

Dix clubs en dix ans, de quoi découvrir pas mal de cultures.

Nico Paz et Côme balaient la Juventus