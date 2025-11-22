S’abonner au mag
  • Serie A
  • J12
  • Fiorentina-Juventus (1-1)

La Fiorentina prend un point face à la Juventus mais ne décolle toujours pas

JD
La Fiorentina prend un point face à la Juventus mais ne décolle toujours pas

Fiorentina 1-1 Juventus

Buts : Mandragora (48e) pour la Viola // Kostic (45e+6) pour la Vieille Dame

Le fameux nul qui n’arrange personne.

Au terme d’une première période particulièrement houleuse, la Juventus repart de Florence avec un petit point dans la musette. La Viola, malgré ce résultat en apparence encourageant, cherche toujours son premier succès en Serie A et commence à sérieusement avoir le feu aux fesses.

Depuis son transfert à la Juventus en 2021, Dusan Vlahovic a affronté huit fois la Fiorentina mais sans jamais réussir à marquer contre son ancien club. La rencontre de ce samedi soir n’a pas fait exception et les supporters de la Viola ne semblent toujours pas avoir tourné la page du départ de leur ancien buteur, à l’image de la pluie d’injures à caractère racial dirigée contre l’international serbe et qui a provoqué deux interruptions de jeu en première période. Un nouveau coup dur pour Vlahovic, déjà victime d’une poussette de Mari Villar dans la surface florentine à la 15e minute de jeu et qui, à la surprise générale, s’est vu refuser un penalty qui semblait pourtant flagrant, Monsieur Doveri estimant que c’est lui qui avait commis la faute.

Mais comme un Serbe peut en cacher un autre, Filip Kostic sort finalement du bois pour venger son coéquipier à la toute fin du temps additionnel de la première période. Une avance qui ne sera que de courte durée, Rolando Mandragora égalisant au retour des vestiaires d’une superbe frappe en première intention à 25 mètres. Les deux équipes, qui ont toutes les deux un grand besoin de points se livrent ensuite une bataille dans laquelle on se rend coup pour coup, mais où ce sont surtout les gardiens qui tirent leur épingle du jeu.

Au bout du compte, la Juventus manque de revenir à hauteur du Napoli, cinquième, et qui peut provisoirement prendre la tête en cas de victoire face à l’Atalanta. La Fiorentina, elle, enchaîne un deuxième match nul et reste coincée à la place de lanterne rouge.

Loin, très loin de sa huitième place actuelle en Conférence Ligue.

La Juventus enchaîne, la Fiorentina ne décolle pas

JD

