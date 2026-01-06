S’abonner au mag
Rosenior officialise son départ de Strasbourg

Il est l’or, Rosenior.

Futur entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior a donné une conférence de presse pour officialiser son départ du Racing Club de Strasbourg, ce mardi. «  Bonjour, bonjour, a démarré celui qui a fait un aller-retour entre dimanche et lundi à Londres pour parapher son contrat avec la maison mère de BlueCo. Je l’ai dit après le match de samedi : j’étais focus sur Avranches (prévu ce week-end en Coupe du France, NDLR). Ce samedi, je ne savais pas à quoi m’attendre. Mais entre-temps, j’ai eu la permission de discuter avec Chelsea, de parler avec l’un des plus grands clubs du monde, le champion du monde des clubs. Chelsea, c’est un honneur, un honneur d’être associé à ce club. Aujourd’hui, ce jour, je serai probablement l’entraîneur de Chelsea. »

De la reconnaissance pour Strasbourg

Dans une conférence de presse capturée par France 3, l’Anglais de 41 ans a poursuivi. « Je suis fier, fier pour moi, pour le président, les joueurs, pour les fans, pour le staff. Rien ne serait arrivé sans leur travail. Je les en remercie. Strasbourg a été la plus belle équipe de ma carrière, j’ai fait des rencontres incroyables, tout ça ne se serait pas passé sans eux. Ce n’est pas que Chelsea… J’ai eu des offres avec d’autres clubs, mais ce n’était pas le bon moment, j’ai toujours été très concentré sur ma mission, par faire grandir le club. Il y a des décisions dans une vie auxquelles on ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non à cette opportunité. Et aussi, je peux rentrer chez moi, et voir mes enfants, je suis loin d’eux, j’ai fait des sacrifices pour venir à Strasbourg. Personne ne peut contredire mon intégrité, mon attachement et ma détermination au quotidien pour faire grandir Strasbourg. Il est temps de tourner la page. »

Quant à savoir si le timing inquiète Strasbourg et ses supporters, Liam Rosenior a répondu ceci : « On verra ça pour le futur. Dans la vie, on ne peut rien garantir, on ne peut rien prédire. […] Je n’ai pas signé encore, il y a un accord verbal. Je voulais répondre devant vous avant d’avancer. »

Au moins, il aura profité du marché de Noël.

« Il y a des opportunités qui ne se refusent pas » : Rosenior dit au revoir à Strasbourg

