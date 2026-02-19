S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Les défenseurs du Barça brossent Julián Álvarez dans le sens du poil

Toujours cajoler les futurs collaborateurs. Comme le contrat de Robert Lewandowski avec le Barça arrive à échéance cet été, Julián Álvarez est pressenti comme possible successeur du joueur polonais de 37 ans.

Dans une interview accordée au quotidien espagnol Mundo Deportivo, le défenseur blaugrana Pau Cubarsí s’est montré enthousiaste au sujet de l’actuel attaquant de l’Atlético de Madrid : « Julián est un joueur spectaculaire. J’ai déjà joué plusieurs fois contre lui et j’ai dû le défendre. C’est un attaquant de niveau mondial, digne du Barça. » Jeudi dernier, le jeune défenseur de 19 ans avait pu constater de près la qualité de l’Argentin lors de la victoire 4-0 de l’Atlético, au cours de laquelle Álvarez a inscrit un but et délivré une passe décisive.

L’un des meilleurs attaquants du monde ?

Mais Cubarsí n’est pas le premier défenseur catalan à chanter les louanges de l’attaquant du rival. La semaine dernière déjà, Ronald Araújo avait, lui aussi, exprimé son admiration dans une interview pour Mundo Deportivo : « C’est un grand joueur, pour moi c’est l’un des meilleurs attaquants du monde. »

Les dirigeants du Barça n’ont plus qu’à la mettre au fond…

Lionel Messi au centre des élections au Barça

JE

