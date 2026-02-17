Pour Hansi Flick, les arbitres sont aussi mauvais que son Barça

Sale semaine à Barcelone. Quelques jours après la claque reçue face à l’Atlético de Madrid en Coupe du Roi, les Catalans ont une nouvelle fois chuté ce lundi soir, cette fois-ci contre le Gérone de Thomas Lemar (2-1). Et, comme après la défaite face à la bande d’Antoine Griezmann, l’entraîneur barcelonais, Hansi Flick, s’en est pris à l’arbitrage.

Selon lui en effet, une faute aurait dû être sifflée quelques instants avant le deuxième but géronais, Jules Koundé s’étant fait marcher sur le pied par Claudio Echeverri. En conférence de presse après le match, Flick a exprimé toute sa frustration. « Pour vous, est-ce qu’il y avait faute ? », a-t-il demandé à l’assistance. « Pour moi, oui », a acquiescé un journaliste présent. « Merci beaucoup, je n’ai rien à ajouter », a conclu l’entraîneur barcelonais.

« Les arbitres sont au même niveau que notre jeu »

Pour autant, Flick ne saurait faire de l’arbitrage une simple excuse. Comme il l’a affirmé, c’est surtout la médiocre performance de son équipe qui explique la défaite. Reste qu’en pointant du doigt ses joueurs, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne en a profité pour adresser un nouveau tacle aux hommes en noir : « [Les arbitres] font leur travail, et parfois ils le font mal. Ils sont au même niveau que notre jeu, et je crois que ce n’est pas le bon. »

C’est dire.

Oui, Jules Koundé s’est fait « marcher dessus »