Pablo Longoria visé par des tags hostiles à la Commanderie

Pablo Longoria visé par des tags hostiles à la Commanderie

On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une large période de tourmente, les supporters phocéens se sont autorisé une sortie des plus distinguées.

Comme le rapporte RMC Sport, les murs du centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus ont été tagués dans la nuit de lundi à mardi. Pour exprimer leur colère, certains fans de l’OM ont (ab)usé de la poésie du moment : « Longoria démission », « Longoria casse-toi », « Longoria imposteur », « Longoria tic-tac » et « Pablo ciao ». Banksy n’a qu’à bien se tenir.

Longoria déclassé… avant un départ ?

Pour apprécier cette prose, encore faut-il la comprendre. L’élimination en Ligue des champions, la gifle du Classique, le départ de Roberto De Zerbi, le départ puis le retour de Medhi BenatiaTous ces évènements viennent ternir le bilan de Pablo Longoria à la tête de l’OM, dont le rôle vient tout juste d’être redéfini autour de responsabilités institutionnelles.

Bienvenue Habib Beye.

Medhi Benatia reste à l’OM, Pablo Longoria perd du pouvoir 

SW

