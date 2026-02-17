Pablo Longoria visé par des tags hostiles à la Commanderie

On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une large période de tourmente, les supporters phocéens se sont autorisé une sortie des plus distinguées.

Comme le rapporte RMC Sport, les murs du centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus ont été tagués dans la nuit de lundi à mardi. Pour exprimer leur colère, certains fans de l’OM ont (ab)usé de la poésie du moment : « Longoria démission », « Longoria casse-toi », « Longoria imposteur », « Longoria tic-tac » et « Pablo ciao ». Banksy n’a qu’à bien se tenir.

Longoria déclassé… avant un départ ?

Pour apprécier cette prose, encore faut-il la comprendre. L’élimination en Ligue des champions, la gifle du Classique, le départ de Roberto De Zerbi, le départ puis le retour de Medhi Benatia… Tous ces évènements viennent ternir le bilan de Pablo Longoria à la tête de l’OM, dont le rôle vient tout juste d’être redéfini autour de responsabilités institutionnelles.

Photos exclusives : des tags à la Commanderie… et le message est clair : ils réclament le départ de Pablo Longoria. La journée de demain s’annonce très tendue.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/V4GrcIifxe — Treize013 (@treize013) February 16, 2026

Bienvenue Habib Beye.

