Et si Medhi Benatia restait finalement à l’OM ?

Dans un monde idéal, tout irait bien à l’OM et le club phocéen s’apprêterait à disputer son barrage aller de Ligue des champions. Sauf qu’on parle de l’Olympique de Marseille et que les coulisses ont pris le dessus sur le terrain ces dernières semaines.

Après avoir assisté à un énième 2-2 au Vélodrome ce week-end, le patron Frank McCourt doit déjà faire son retour à Marseille dans la journée de mardi. Ce n’est pas pour faire son marché ou prendre du bon temps que l’Américain se rend dans la cité phocéenne, mais pour prendre des décisions en pleine tempête.

Un retour de Benatia conditionné à un départ de Longoria ?

Pablo Longoria va-t-il rester ? Qui va être nommé entraîneur ? De nombreuses questions se posent et La Provence partage même un bruit fou : voir Medhi Benatia rester en poste, quelques jours après avoir posé sa démission, qu’il a lui-même annoncée sur ses réseaux sociaux ce dimanche.

De son côté, l’OM n’a toujours rien communiqué à ce sujet, et le quotidien local précise que la rumeur dit que Benatia pourrait reprendre sa fonction si et seulement si… Longoria s’en allait. Les relations entre les deux hommes s’étaient en effet rafraîchies ces derniers temps, alors qu’un tel scénario rappellerait qu’à Marseille, on ne fait définitivement rien comme les autres.

Frank McCourt attendu à Marseille ce mardi

CG

