S’abonner au mag
  • International
  • Liban

Infantino reçoit son passeport libanais

EA
Infantino reçoit son passeport libanais

Qui va-t-il supporter à la Coupe du monde ? Gianni Infantino est désormais helvético-italo-libanais. Enfin, il a reçu son passeport, classé 85e le plus intéressant du monde et ouvrant la porte à 55 pays.

En novembre 2025, le président de la FIFA était devenu libanais, par un décret présidentiel signé par Joseph Aoun, sous les yeux de sa femme, la Libanaise et désormais compatriote Lina el-Achkar, avec qui il a eu quatre enfants.

Le lendemain, le natif de Brigue-Glis en Suisse, annonçait la construction d’un nouveau stade de 20 000 à 30 000 places au Liban. L’équipe nationale libanaise y jouera ses matchs.

Une exception qui crispe

Dans un pays où la nationalité est transmise par le père, le cas Infantino irrite. Certaines associations des droits des femmes, luttant pour que les mères puissent également transmettre la nationalité, contestent cette exception faite au président de la FIFA.

Ça ne serait pas étonnant de le voir devenir américain fin juillet.

La nouvelle nationalité de Gianni Infantino pose problème au Liban

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.