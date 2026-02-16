Infantino reçoit son passeport libanais

Qui va-t-il supporter à la Coupe du monde ? Gianni Infantino est désormais helvético-italo-libanais. Enfin, il a reçu son passeport, classé 85e le plus intéressant du monde et ouvrant la porte à 55 pays.

En novembre 2025, le président de la FIFA était devenu libanais, par un décret présidentiel signé par Joseph Aoun, sous les yeux de sa femme, la Libanaise et désormais compatriote Lina el-Achkar, avec qui il a eu quatre enfants.

Le lendemain, le natif de Brigue-Glis en Suisse, annonçait la construction d’un nouveau stade de 20 000 à 30 000 places au Liban. L’équipe nationale libanaise y jouera ses matchs.

Une exception qui crispe

Dans un pays où la nationalité est transmise par le père, le cas Infantino irrite. Certaines associations des droits des femmes, luttant pour que les mères puissent également transmettre la nationalité, contestent cette exception faite au président de la FIFA.

Ça ne serait pas étonnant de le voir devenir américain fin juillet.

La nouvelle nationalité de Gianni Infantino pose problème au Liban