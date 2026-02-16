Deux absents pour le PSG à Monaco

Des options en moins pour Luis Enrique. Le PSG a communiqué le groupe des 21 joueurs qui s’envoleront pour Monaco, à la veille du barrage aller de Ligue des champions. En plus de Quentin Ndjantou, longuement blessé, deux autres absents sont à noter : Fabián Ruiz et Senny Mayulu. Forfait depuis sa sortie à Lisbonne, le milieu de terrain espagnol continue de soigner une contusion au genou gauche. Le polyvalent tricolore, quant à lui, souffre du mollet gauche.

Sorti après un coup reçu à l’épaule vendredi soir à Rennes, João Neves sera bien présent sur le Rocher. Pour le reste, tout le monde est sur le pont à l’approche de ce rendez-vous crucial pour l’avenir des champions d’Europe en titre dans la compétition. Pour pallier l’absence de Ruiz, Luis Enrique devrait être amené à titulariser Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu, Achraf Hakimi retrouvant son poste à droite. Peu de surprises sont donc à prévoir dans la composition de départ parisienne, à l’exception de l’incertitude autour de l’attaquant qui débutera sur le banc.

